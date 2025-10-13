Анонсований у москві перший «російсько-арабський саміт» скасовано після того, як ключові лідери Ліги арабських держав не підтвердили участь. Подію планували як демонстрацію підтримки кремля в арабському світі, але зрив на фінальній стадії показав обмеженість російського впливу.

У поясненнях кремль говорить про «складну ситуацію» та намагається прив’язати рішення до зовнішньополітичних процесів. Це типова інформаційна ширма. Насправді йдеться про дипломатичний і репутаційний удар: провал «великої події» зриває задум показати «міжнародну нормалізацію» росії та використати картинку «єдності» як сигнал для західних столиць.

Центр раніше повідомляв, (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14677) що російські пропагандистські майданчики в арабському сегменті активно укладають меморандуми з державними та великими медіа, обмінюються контентом і запускають «документальні проєкти», покликані створювати позитивні асоціації з рф, просувати антизахідні меседжі та виправдовувати агресивну політику кремля.

