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кремль отверг обмен территориями с Украиной

кремль отверг обмен территориями с Украиной

россия никогда не пойдет на обмен занятых Вооруженными силами Украины (ЗСУ) земель в Курской области на оккупированные украинские территории, заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков. «Это невозможно. россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — сказал Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен обменять занятые ЗСУ территории в Курской области на украинские земли, которые находятся под контролем российской армии. «Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, отметив, что пока не знает, какую именно часть оккупированной россией территории попросит взамен. «Посмотрим, но все наши территории важны, приоритета нет», — подчеркнул Зеленский.

ЗСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года и в течение первых двух недель заняли 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. К концу января под контролем украинской армии оставалось около 439,5 кв. км. При этом ЗСУ в начале года предприняли попытку наступать на трех направления и продвинулись на три километра в одном из них. В феврале украинская армия совершила вторую попытку наступления, прорвав оборону и продвинувшись на 5 км вглубь российской территории. Целью ЗСУ было свести на нет последние месяцы контрнаступления вооруженных сил рф в одном из направлений.

Президент рф Владимир путин неоднократно публично требовал от армии «выбить» ЗСУ с российской территории, но в январе перестал упоминать Курскую область из-за отсутствия видимых успехов. Зеленский заявлял, что вторжение на территорию россии «не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране и вообще в Европе». По его словам, вторжение показало слабость россии всему миру, в первую очередь странам Глобального Юга. Украинский лидер также отмечал, что Киев намерен использовать фактор Курской области на возможных мирных переговорах с кремлем.

Джерело: nigroll.com

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