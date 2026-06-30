кремль перебільшує власні «успіхи» на фронті, щоб створити ілюзію неминучої перемоги

російська пропаганда системно просуває наратив про нібито «невпинний наступ» армії рф, супроводжуючи його заявами про «звільнення» українських населених пунктів, величезні втрати ЗСУ та масове знищення української техніки.

Основою таких повідомлень стають щоденні зведення міноборони рф, які поширюють кремлівські медіа різними мовами.

У них без незалежного підтвердження публікують завищені цифри нібито знищених українських військових і техніки, а окупацію українських територій називають «звільненням».

Наприклад, 27-28 червня писали про «звільнення населеного пункту Новоскелеватого», «збиття 511 дронів і ліквідацію до 1340 українських військових за добу», «відбиття контратаки під Красним Лиманом».

Такі повідомлення мають усі ознаки інформаційної маніпуляції: неперевірену статистику подають як беззаперечний факт, замовчують власні втрати та невдачі, а бойові дії висвітлюють виключно через призму «успіхів» російської армії.

Мета цієї інформаційної кампанії – створити враження неминучості перемоги росії, деморалізувати українське суспільство, послабити підтримку України серед міжнародних партнерів та зміцнити пропагандистські наративи всередині самої рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/56357

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