кремль планує остаточно «вирішити білоруське питання» через міграцію росіян

Із початком повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 90% міграційного потоку до білорусі становлять громадяни росії. москва активно створює передумови для переїзду лояльних громадян до рб – і робить це системно, з розрахунком на перспективу. Ідеться про поміркованих представників російського суспільства, а не – пропутінських активістів. Саме вони мають шанс успішно асимілюватися на чужій, але неворожій території й за потреби перетворитися на критичну масу «корінного російського населення у білорусі» – тієї, що потребуватиме захисту через необхідність вивчати білоруську мову. Сценарій відомий, інструментарій – теж.

росія не може офіційно й примусово, як це робилося в срср, просто взяти і переселити до сусідньої країни частину свого населення – рб формально залишається незалежною й самостійною державою. Тому обрано інший шлях: у рф штучно створюються неприйнятні умови для проживання поміркованих росіян, які готові до переїзду, але не планують емігрувати в далеке зарубіжжя. Механізм простий: держава послідовно і методично робить життя лібералів нестерпним, не залишаючи їм іншого вибору, крім виїзду. Але виїзду – контрольованого та у зручному для москви напрямку.

24 березня госдума ухвалила в другому та третьому читаннях законопроєкт про відповідальність до трьох років позбавлення волі за заперечення геноциду радянського народу. Правозахисники вже назвали його «черговим у черзі божевільних». Документ повністю вписується в загальну канву тиску на громадян-лібералів. Народу такого немає, країни та ладу – теж. А от кримінальна відповідальність – буде. Навіть припущення, висловлене під час дискусії щодо тих чи тих історичних подій, може бути трактоване репресивним апаратом сучасної рф на користь кримінальної справи.

Паралельно потужними міграційними тригерами слугують блокування інтернету та соціальних мереж, покарання за «фейки» проти загарбницької армії та політики сучасної росії, безальтернативність виборів та інші послідовно недемократичні процеси. У білорусі на цей час все це відчувається не так гостро. Але поки. Тож останнім часом переїзд до рб активно просувається в соцмережах ліберальним росіянам як нове місце проживання. Щось на зразок республік Балтії часів срср – відносно вільне, відносно своє і достатньо близьке, щоб не відчувати себе емігрантом.

москва одним ходом глобально вирішує для себе два завдання: позбавляється «ще трохи думаючих» громадян і методично цементує на майбутнє свій вплив на білорусь.

Джерело: szru.gov.ua

