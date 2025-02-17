80 річниця перемоги має стати його особистим тріумфом, розділити який мають очільники провідних країн.

Запрошення відвідати москву вже отримали як Сі, так і Трамп. Їхня особиста присутність має оживити примару Ялти і повернути планету до світоустрою піля Другої світової.

У тій війні брали участь 61 країна (понад 80 % тодішнього населення світу), а бойові дії велися на території 40 країн.

Відомо й те, що Акт про капітуляцію підписали 8 травня. І ця подія завершила війну в Європі, але не Другу світову.

Власне, варто було б подумати над тим, щоб певні урочисті заходи з цієї нагоди демократична спільнота провела окремо від кремлівського фюрера. І не в москві. Звісно ж, у присутності лідерів країн антигітлерівської коаліції. І обовʼязково згадати на тих урочистостях, що СРСР починав ту війну фактично з іншого від цієї коаліції боку.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/52637

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