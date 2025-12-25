Кто наши надёжные, верные партнёры, а кто «просто так» или «никак»

Общественное мнение в ЕС по Украине.

Благодаря регулярным опросам Европейской комиссии Eurobarometer мы можем внимательно изучать не только политические, аксиологические и экономические взгляды, отношения жителей стран ЕС. Перед нами динамика отношения обществ в 27 странах до Украины, российской войны против нас и проблеме безопасности, связанной с российской агрессией.

Начнём с хороших новостей. С утверждением «ЕС должна поддерживать Украину до достижения устойчивого, справедливого мира» согласны 77% жителей стран Евросоюза, не согласны – 20%. Нет сомнений, что значительное большинство европейцев из ЕС на стороне Украины, за украинцев. Наибольшая поддержка Украины, если судить по этому вопросу, в Дании (96%), Швеции и Финляндии (95%), Португалии (94%), Ирландии (86%), Нидерландах и Польше (84%). Наименьшая поддержка зафиксирована на Кипре и в Чехии (48%), в Болгарии (57%) и Румынии (59%). Для понимания глубины ситуации, странового расклада важно сравнить опрос октября/ноября 2025г. с опросом начала 2023г.

● Первое. Гуманитарная, финансовая поддержка Украины была и остаётся практически полным консенсусом в странах ЕС. В ЕС в целом 77% жителей выступают за предоставлением гуманитарной, финансовой поддержки Украине. Против – 19%. В странах-тяжеловесах ЕС поддержка этого направления не вызывает сомнений. Меньше всего во Франции, но и это 68%. Отметим целый ряд стран ЕС, которые для нашей повестки дня, для наших ценностей являются, мягко говоря, проблемными. Так даже по гуманитарной, финансовой поддержке Украины «за» в Словакии выступает только 53% населения, против – 42%, в Болгарии «за» 61%, против 34%, в Чехии 55% «за», против – 42%, в Румынии «за» 54%, против – 42%. В группе настоящих друзей Украины поддержка по этому вопросу подавляющая: в Швеции «за» - 97%, в Дании 94%, в Финляндии – 93%, в Португалии 89%, Литве 85%, Польше 81%.

● Второе. Сохранение высокой поддержки Украины обусловлено тем, что значительное большинство жителей ЕС считает, что россия является угрозой как их странам, так и ЕС в целом. При этом Украина, защищаясь от российской агрессии, защищает европейские ценности. российскую агрессию против Украины считают угрозой для ЕС 77% жителей Евросоюза, не согласны с этим 20%. Меньше всего согласны с этим утверждением в Румынии – 59% (не согласны 35%), Венгрии – 65% (не согласны 33%), на Кипре согласны 43% (не согласны 53%), в Греции согласны 62%, не согласны 34%), в Болгарии согласны 51%, не согласны 41%. российскую агрессию считают угрозой своей страны 73% жителей ЕС. Меньше всего согласны с этим утверждением на Кипре (24%). Не считают россию угрозой себе 72% киприотов. 47% болгар считают российскую агрессию угрозой себе, не согласны с ними 46% населения Болгарии. 62% австрийцев, 60% румын, 64% венгров, 58% греков и 64% чехов считают россию угрозой безопасности своей стране. У остальных оценка угрозы гораздо выше.

● Третье. В ЕС сохраняется большинство для финансирования покупки и поставок ЕС военного оборудования для Украины, но он уже не является устойчивым. При этом из всех форм поддержки здесь мы наблюдает самую невысокую и разрозненную. В целом в ЕС-27 только 57% жителей поддерживает этот вид помощи Украине. Отметим тех, кто имеет большинство против военной помощи нашей стране. Это:

- Кипр: «за» 21%, «против» военной помощи нам 74%;

- Болгария: «за» - 27%, «против»– 66%;

- Греция: за 27%, против 70%;

- Чехия: «за» - 34%, против «63%;

- Венгрия: «за» - 41%, «против» - 57%;

- Словения: «за» 42%, «против» - 55%;

- Словакия: «за» 44%, «против» - 54%;

- Румыния: «за» 44%, «против»52%;

- Италия: «за» 48%, «против» 49%;

- Испания: «за» 50%, «против» - 43%;

- Мальта: «за» 53%, «против» 45%;

- Франция: «за» 53%, «против» - 39%;

- Австрия: «за» 55%, против 41%.

Эти 13 стран ЕС представляют собой группы риска для получения полноценной поддержки Украины от Евросоюза. Да, в данном случае идёт речь о военной помощи, но в свете новой Стратегии безопасности США, отношения к Украине Д. Трампа получение именно военной помощи является критически важным. Отметим, что в ЕС в целом по сравнению с началом 2023г. поддержка военной помощи снизилась с 65% до 57%. В Германии уровень поддержки остался неизменным – 63%. Во Франции он снизился с 60% в начале 2023г. до 53% в конце осени 2025г.; в Италии он снизился с 56% до 48%, в Испании с 65% до 50%. Это значительное снижение основного вида поддержки Украины. В Словакии поддержка военной помощи Украине в начале 2023г. была только 38%, в конце осени 2025г. – 44%, в Венгрии мы фиксируем снижение с 50% до 41%, в Греции с 36% до 27%, в Чехии с 50% до 34%, а вот в Австрии рост с 50% до 55%.

● Четвёртое. Мы имеем основания говорить о разломе в Европейском Союзе в отношении общеевропейской системе безопасности и необходимости увеличить расходы на оборону. В целом в ЕС-27 с утверждением «на оборону ЕС необходимо тратить больше денег» согласны 65% населения. В начале 2023г. таких было 68%. Вот в каких странах много скепсиса и несогласия с увеличением расходов на оборону:

- Болгария: «за» повышение расходов 44%, «против» 41%;

- Чехия: «за» - 48%, «против» - 46%;

- Греция: «за» - 51%, «против» - 42%;

- Италия: «за» - 54%, «против» - 41%;

- Румыния: «за» - 55%, «против» - 39%;

- Словения: «за» - 48%, «против» - 49%.

Сравним этот список со списком тех в ЕС, кто имеет позитивный взгляд на россию:

- в Болгарии позитивно относятся к россии 45%, негативно – 45%;

- в Греции позитивно к россии 44%, негативно – 54%;

- на Кипре позитивно к россии 52%, негативно – 42%;

- в Венгрии позитивно к россии 32%, негативно – 65%;

- в Словакии и Словении позитивно к россии 25%, негативно 73% и 72% соответственно.

НАТО находится в глубоком экзистенциальном кризисе. российская война против Украины, ЕС и Запада в целом в полно разгаре. К сожалению, у нацистского агрессора ещё есть ресурсы для ведения войны, особенно в гибридном, информационном плане. Такое состояние имеет место, в том числе из-за дырявых, неадекватных санкций ЕС, США, других стран против страны-агрессора и тех, кто помогает ему материально и финансово. В 2026г. наша особая надежда – на ответственность, разум и стратегическое мышление Евросоюза, в первую очередь, его основных участников. Да, мнения, суждения и решения дисижнмейкеров стран ЕС часто отличаются от vox populi, но политики точно реагируют на общественное мнение, особенно если от этого зависит уровень их дохода и состояние нематериальных активов. Если Евросоюз не изменит регламенты, процедуры принятия решений по проблеме обороноспособности в целом и по поддержке Украины в частности, то мы можем столкнуться с параличом в ключевой сфере ЕС – защите от внешних врагов. Чтобы преодолеть бюрократические препоны мирного времени, Евросоюз должен будет либо ввести новый режим принятия решений по безопасности, либо расписаться в собственной импотенции и стать жертвой российской агрессии. В таком случае из ЕС наверняка отпочкуется целая группа стран, которая присоединится к Украине в формировании новой архитектуры безопасности мимо ЕС и НАТО. После нашей победы над российской империей зла именно эта страновая конфигурация может стать основой новых интеграционных процессов в Европе.

Джерело: https://www.facebook.com/Jaroslav.Romanchuk

