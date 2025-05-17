Латвийская разведка выпустила инструкцию по выявлению российских и белорусских разведчиков и диверсантов
Вот, по их мнению, основные признаки:
— военизированный, спортивный или туристический внешний вид — рюкзаки, обвязки, медицинские сумки;
— похожие элементы одежды, короткие стрижки;
— неряшливость, плохая гигиена;
— спортивное телосложение;
— документы и валюта стран-агрессоров;
— рации, карты, навигаторы, оружие;
— ночёвки в лесах, у водоёмов и в заброшенных зданиях;
— одинокий, антисоциальный образ жизни;
— незнание местности;
— расспросы о политике;
— акцент;
— покупка провизии долгого хранения;
— попытка выдать себя за сотрудников международных организаций (ООН, Красный Крест и так далее).
Впрочем, резюмировали в военной разведке Латвии, «участники разведывательно-диверсионных групп могут визуально не соответствовать классическому для профиля разведчика-диверсанта описанию».
На фото ИИ представил, как может выглядеть российский разведчик.
Джерело: https://t.me/gulagru/77222