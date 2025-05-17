Латвийская разведка выпустила инструкцию по выявлению российских и белорусских разведчиков и диверсантов

Вот, по их мнению, основные признаки:

— военизированный, спортивный или туристический внешний вид — рюкзаки, обвязки, медицинские сумки;

— похожие элементы одежды, короткие стрижки;

— неряшливость, плохая гигиена;

— спортивное телосложение;

— документы и валюта стран-агрессоров;

— рации, карты, навигаторы, оружие;

— ночёвки в лесах, у водоёмов и в заброшенных зданиях;

— одинокий, антисоциальный образ жизни;

— незнание местности;

— расспросы о политике;

— акцент;

— покупка провизии долгого хранения;

— попытка выдать себя за сотрудников международных организаций (ООН, Красный Крест и так далее).

Впрочем, резюмировали в военной разведке Латвии, «участники разведывательно-диверсионных групп могут визуально не соответствовать классическому для профиля разведчика-диверсанта описанию».

На фото ИИ представил, как может выглядеть российский разведчик.

Джерело: https://t.me/gulagru/77222

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