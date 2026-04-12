лавров заявил, что войну нельзя закончить без "гарантий безопасности для россии"

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что для урегулирования войны в Украине "необходимы гарантии безопасности для россии" и возмутился, что в Евросоюзе "говорят только о таких гарантиях для Украины".

Источник: лавров, которого цитирует МИД рф

Прямая речь лаврова: "Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности россии, без чего конфликт не преодолеть".

Детали: В своем сообщении лавров вспомнил о "верховенстве нацистской идеологии", "истреблении всего русского" и "положении русского нацменшинства".

