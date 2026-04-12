Сегодня 09:28
лавров заявил, что войну нельзя закончить без "гарантий безопасности для россии"

лавров заявил, что войну нельзя закончить без гарантий безопасности для россии

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что для урегулирования войны в Украине "необходимы гарантии безопасности для россии" и возмутился, что в Евросоюзе "говорят только о таких гарантиях для Украины".

Источник: лавров, которого цитирует МИД рф

Прямая речь лаврова: "Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности россии, без чего конфликт не преодолеть".

Детали: В своем сообщении лавров вспомнил о "верховенстве нацистской идеологии", "истреблении всего русского" и "положении русского нацменшинства".

Читайте ещё:

дагестан після потопу: корупція, руїни і тисячі біженців на центральну росію - СЗРУ
Сегодня 10:31    96
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ
Сегодня 10:18    78
Бюджетна криза змушує кремль згортати підтримку власного АПК
Сегодня 10:05    94
Як відбирають зразки ДНК у військових і хто ідентифікує загиблих воїнів – пояснення Міноборони
Сегодня 09:52    95
Оперативна інформація станом на 08:00 12.04.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:48    98
"Христос Воскрес. Воскресне Україна"
Сегодня 09:24    86
Машини війни: розвідники ГУР МО України перетворюють НРК на зброю нового покоління
Сегодня 09:16    107
«Вам надійшла виплата»: у Viber запустили нову шахрайську схему
Сегодня 09:05    103
У Польщі знайшли уламок ракети
Сегодня 08:55    105
Асы высшей категории, герои Румынии!
Сегодня 08:43    122
