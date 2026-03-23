Лідери ЄС могли ненавмисно підвищити рейтинги Орбана перед виборами в Угорщині, — Politico

У Брюсселі побоюються, що Віктор Орбан свідомо загострює відносини з Євросоюзом напередодні виборів в Угорщині, адже це дозволяє йому позиціонувати себе як захисника національних інтересів

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Лідери Європейського Союзу зіткнулися з різким загостренням внутрішнього конфлікту після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував рішення про виділення 90 млрд євро фінансової допомоги Україні. Інцидент на саміті Європейської ради став одним із найгостріших проявів напруження між Будапештом і Брюсселем за останні десятиліття.

За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, рівень критики, який пролунав на адресу Орбана, є безпрецедентним. У кулуарах саміту його фактично розглядали як головного відповідального за зрив ключового рішення, критично важливого для підтримки України.

Орбан, зі свого боку, не лише не пішов на поступки, а й висунув власні умови. Він заявив, що Угорщина може підтримати фінансування лише після відновлення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", пошкоджений унаслідок бойових дій. Будапешт звинувачує Київ у затягуванні ремонту, тоді як українська влада це заперечує.

Загострення відносин із Брюсселем відбувається на тлі парламентських виборів в Угорщині, де вперше за багато років позиції правлячої партії "Фідес" виглядають нестабільними. За даними опитувань, вона відстає від опозиційної сили "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. У ЄС побоюються, що публічний тиск на Орбана лише підсилює його позиції, дозволяючи мобілізувати електорат навколо риторики захисту національного суверенітету.

Частина європейських політиків прямо вказує, що Євросоюз фактично потрапив у політичну пастку. Конфронтація дає Орбану можливість представити себе єдиним лідером, здатним протистояти зовнішньому тиску — ключовий елемент його передвиборчої стратегії протягом останніх років.

Водночас у Євросоюзі дедалі частіше обговорюють жорсткі заходи у відповідь. Серед них — замороження фінансування для Угорщини або навіть позбавлення її права голосу. Однак частина політиків вважає, що до завершення виборів такі кроки можуть бути контрпродуктивними.

Джерело: espreso.tv

