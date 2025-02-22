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Лидеры ЕС планируют пакет помощи Украине в размере 20 млрд евро, поскольку Трамп настроен против Зеленского - Рolitico

Лидеры ЕС планируют пакет помощи Украине в размере 20 млрд евро, поскольку Трамп настроен против Зеленского - Рolitico

(https://www.politico.eu/article/eu-war-in-ukraine-military-aid-package-donald-trump-volodymyr-zelenskyy/)

Объем европейской помощи, которая будет включать военную технику, такую как артиллерийские снаряды и ракеты, а также наличные деньги, может еще больше возрасти, поскольку дипломаты продолжают интенсивные консультации перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник. Ранее на этой неделе POLITICO сообщило , что прогнозируемая стоимость пакета составляет от 6 до 10 миллиардов евро, но эта сумма изменилась в ходе переговоров и все еще может измениться.

Усилия по пополнению запасов оружия в Украине координируются главным дипломатом блока, бывшим премьер-министром Эстонии Каей Каллас, и направлены на то, чтобы превзойти предыдущие европейские обязательства по военной помощи. Дипломаты подчеркнули, что помощь, которая все еще обсуждается, скорее всего, будет предоставлена в форме объединенных взносов отдельных государств-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая противодействие со стороны некоторых государств, а именно Венгрии.

Суета возникла в то время, когда официальные лица и лидеры ЕС готовятся к групповой экспедиции в Киев в понедельник, в третью годовщину полномасштабного вторжения России на Украину.

Джерело: https://t.me/istrebin/15925

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