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Линдси Грэм (респ) и Ричард Блументал (дем) в Киеве

Линдси Грэм (респ) и Ричард Блументал (дем) в Киеве

Главное из заявлений:

1. Они не верят в Стамбул и ожидают выдвижения билля о санкциях уже на следующей неделе, в Сенате уже 82 голоса в его поддержку, на прошлой неделе был 81. Они дали понять, что Сенат собирается действовать независимо от Трампа. ("Мы не будем ждать, что сделает Путин. Мы в Конгрессе будем двигаться", - Блументал).

2. Сенаторы поддержали продажу вооружений Украине. ("Теперь у нас с Украиной бизнес-отношения. Я ожидаю, что эти отношения коснутся военной сферы и американский ВПК будет продавать вооружения Украине: другие страны могут купить их у нас и поставить Украине", - Грэм).

Но здесь, пожалуй, важнее сам символизм визита. Последний раз Грэм и Блументал были в Киеве в августе 2024, во время Курского наступления ВСУ. Это их первая поездка в Украину при Трампе. Вряд ли бы Грэм поехал, если бы это было не уместно для Трампа.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17953

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