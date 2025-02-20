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Лише 1% українців підтримують поступки росіянам, — президент України Володимир Зеленський

Лише 1% українців підтримують поступки росіянам, — президент України Володимир Зеленський

Інші заяви президента:

● Я ніколи не коментую рейтинги. Коментувати рейтинги — це говорить, що йдуть політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає.

● Зранку вийшов КМІС і в принципі я знаю, я орієнтуюсь, але не коментую офіційно. Довіра до мене 57% по КМІС. Якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде.

● Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від рф. У нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і росією. На жаль, Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

● Найближчим часом ми попросимо всі платформи провести соцопитування щодо довіри до мене, Трампа, Туска, Стармера, Ердогана. Я обов'язково зроблю ці цифри публічними.

● США хотіли 50% того, що прописано в документі про рідкісноземельні метали. Але там немає жодного слова про гарантії безпеки. Там немає нічого чіткого. Я не можу продавати державу».

● Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати ЗСУ, якщо США цього не зроблять.

● Я поїду з Келлогом на фронт. Нехай поспілкується з військовими.

● Якщо держсекретар Рубіо каже, що це просто «конфлікт» — це пом'якшення їхньої політики. Раніше я боровся всіма силами, щоб на папері це був не «конфлікт», а «війна».

● Те що вони (США та рф) обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання — це їх право. Хоча, я вважаю, що США допомогли путіну вийти з багатолітньої ізоляції.

● путін і русскіє дуже радіють, тому що обговорюються питання з ними як з жертвою, це щось нове.

● Україна готова «до серйозних документів» і готова підписати угоду про рідкісноземельні метали, але Києву потрібні гарантії безпеки.

● Україна і Туреччина — найсильніші армії в Європі. Це сьогодні факт. Для нас важливо тримати наші зв'язки.

● Це не перший мій діалог або бій, я спокійно це сприймаю.

● Потрібно розібратися з цієї допомогою. У нас зовсім різні цифри. США нам загалом дали $67 млрд зброєю і $31 млрд програмами в бюджет. Це не 500 млрд. Це несерйозна розмова

Джерело: https://t.me/znua_live/190312

Новости портала «Весь Харьков»

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