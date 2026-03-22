Сегодня 09:02
Лікарі й шахтарі на всій росії залишаються без грошей, поки влада звітує про підвищення зарплат

На всій росії медпрацівники масово скаржаться на різке скорочення доходів – зарплати впали на чверть, а подекуди й на третину. Механізм скрізь однаковий: урізають або повністю скасовують стимулювальні виплати.

У владимирській лікарні швидкої допомоги за січень працівникам узагалі не нарахували стимулювальних за інтенсивність праці, а в лютому виплатили по 100 рублів «за якість». Реальні втрати – від 10 тисяч рублів на місяць і більше; річний дохід скоротився щонайменше на 40 тисяч рублів. Регіональне моз заперечує будь-яке скорочення виплат.

У суздальській районній лікарні головний лікар прямим наказом скасував стимулювальні виплати за стаж і кваліфікацію з 1 лютого по 31 березня через «перевитрату фонду оплати праці за січень 2026 року». Місцеве моз при цьому запевнило: зарплати медиків зросли.

У курганській лікарні швидкої допомоги операційні сестри звільняються масово після того, як у лютому їхні зарплати скоротилися більш ніж на 10 тисяч рублів при базовій ставці близько 50 тисяч: за нібито «невиконаний план». Що саме вони мали виконати, їм не пояснили.

І так на всій росії. На папері все має інакший вигляд: уряд анонсував додаткові 9,6 млрд рублів на підвищення зарплат медиків у 2026 році. На практиці – масові скарги і звільнення.

Паралельно в кузбасі суд стягнув з вугільної компанії «північний кузбас» 8,2 млн рублів боргу перед працівниками – при загальній заборгованості у 145 млн рублів. Робота щонайменше 19 вугільних підприємств регіону призупинена, понад 6 000 шахтарів залишилися без роботи, а регіональний бюджет за 2025 рік недоотримав 36 млрд рублів податків. У якутії кримінальну справу порушено проти компанії «антрацитинвестпроект» – борг перед працівниками перевищує 196 млн рублів.

