Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 86

Ілон Маск і його «команда з ефективності уряду» отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, — The New York Times

Ілон Маск і його «команда з ефективності уряду» отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, — The New York Times

● Міністр фінансів Скотт Бессент надав представникам Департаменту ефективності уряду доступ до федеральної платіжної системи в п’ятницю, 31 січня, повідомили п’ять осіб на умовах анонімності.

● Бессент передав Ілону Маску та його команді потужний інструмент для моніторингу та потенційних обмежень державних витрат.

● Американський сенатор демократ Рон Вайден підтвердив, що команда Маска має доступ до платіжної системи.

- Джерела повідомили моєму офісу, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Пільги соціального забезпечення та Medicare, гранти, виплати державним підрядникам, у тому числі тим, які безпосередньо конкурують із власними компаніями Маска. Усе це, – написав він у соцмережах.

Пустили цапа в город мочити конкурентів…

Це якийсь лютий пердімонокль. Трамп по суті передає контроль над фінансовою системою людині, яка не займає жодної конституційної посади. Теперішній Маск - це Єрмак, тільки Маск. В купі з абсолютно необґрунтованими митами у торгівлі з найближчими сусідами, такий волюнтаризм створює великі ризики фінансової турбулентності не тільки в США, але й у світі.

Обіцяв по можливості обʼєктивно висвітлювати дії Трампа і судитиму хоча б по середньостроковим результатам цих дій. Але поки усі ці мита, биття горщиків з давніми партнерами, наїзд на європейських союзників, заявки на анексію чужих територій, відверте втручання у внутрішні справи інших країн, підтримка ультраправих рухів у Європі, сепаратні перемовини з путіним, не виглядають так, що ніби качка, яка крякає, одного разу заспіває соловейком.

І все ж зачекаємо.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21365

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Попытка рф обойти санкции раскрыта
Сегодня 09:44    119
Трамп обвинил Мексику в нелегальной торговле и импорте наркотиков (фентанила) в США
Сегодня 09:20    93
Сотні компаній блокують DeepSeek через ризики потрапляння даних до Китаю
Сегодня 08:45    93
Трамп дал понять, что готов повысить пошлины, если страны примут ответные меры
Сегодня 08:16    119
Переговори Трампа й путіна про війну без України — це дуже небезпечно, каже президент Зеленський в інтервʼю Associated Press
Сегодня 07:10    100
Містер Трамп у своїх промовах каже, що всі мігранти — злочинці
Сегодня 07:01    107
США хочуть від України виборів — президентських і парламентських
Сегодня 06:53    105
Корисні санкції
Сегодня 06:35    117
Хедж-фонды делают ставку на крах экономики США
Сегодня 06:17    179
Тарифні заходи Трампа — найтупіша торгова війна у світі — The Wall Street Journal
02.02.2025 10:20    216
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 