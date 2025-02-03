Ілон Маск і його «команда з ефективності уряду» отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, — The New York Times

● Міністр фінансів Скотт Бессент надав представникам Департаменту ефективності уряду доступ до федеральної платіжної системи в п’ятницю, 31 січня, повідомили п’ять осіб на умовах анонімності.

● Бессент передав Ілону Маску та його команді потужний інструмент для моніторингу та потенційних обмежень державних витрат.

● Американський сенатор демократ Рон Вайден підтвердив, що команда Маска має доступ до платіжної системи.

- Джерела повідомили моєму офісу, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Пільги соціального забезпечення та Medicare, гранти, виплати державним підрядникам, у тому числі тим, які безпосередньо конкурують із власними компаніями Маска. Усе це, – написав він у соцмережах.

Пустили цапа в город мочити конкурентів…

Це якийсь лютий пердімонокль. Трамп по суті передає контроль над фінансовою системою людині, яка не займає жодної конституційної посади. Теперішній Маск - це Єрмак, тільки Маск. В купі з абсолютно необґрунтованими митами у торгівлі з найближчими сусідами, такий волюнтаризм створює великі ризики фінансової турбулентності не тільки в США, але й у світі.

Обіцяв по можливості обʼєктивно висвітлювати дії Трампа і судитиму хоча б по середньостроковим результатам цих дій. Але поки усі ці мита, биття горщиків з давніми партнерами, наїзд на європейських союзників, заявки на анексію чужих територій, відверте втручання у внутрішні справи інших країн, підтримка ультраправих рухів у Європі, сепаратні перемовини з путіним, не виглядають так, що ніби качка, яка крякає, одного разу заспіває соловейком.

І все ж зачекаємо.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21365

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