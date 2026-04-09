російська авіакомпанія «азимут» стрімко наближається до банкрутства. За підсумками 2025 року на тлі економічної кризи та падіння реальних доходів населення чистий прибуток перевізника скоротився на 30,9% порівняно з 2024 роком. Валовий збиток зріс у 1,5 раза – до 2,778 млрд рублів, збиток від продажів збільшився на 34,5%, сягнувши 3,608 млрд рублів. Інші доходи скоротилися на 11,3%.

Першопричина колапсу – системна деградація російської економіки, спровокована війною проти України та міжнародними санкціями. Інфляція і зростання цін позбавили значну частину росіян можливості купувати авіаквитки: коли бракує коштів на їжу та одяг, витрати на перельоти скорочуються першими. Попит падає – виручка компанії слідує за ним.

Становище ускладнює технологічна залежність «азимута» від імпортних комплектувальних. Весь парк перевізника – 19 літаків Superjet 100 – формально є російським продуктом, критично залежним від іноземних деталей. Попри запевнення кремля щодо успішного імпортозаміщення, ефективної альтернативи так і не з'явилося: через санкції та зруйновану логістику обслуговування повітряних суден перетворилося на надзвичайно дороге й тривале завдання. Кожен виліт збільшує діру в бюджеті компанії, а дефіцит запчастин перетворює рейс на смертельну лотерею.

Базування на півдні росії – в аеропортах краснодара та мінеральних вод – перетворилося на додаткову пастку. Через війну регіональні аеропорти або систематично закриті, або працюють з істотними обмеженнями, позбавляючи компанію операційної стабільності.

Єдине, що утримує «азимут» від негайного краху, – державні субсидії з бюджету, виснаженого військовими витратами. Фактично перевізник існує не за рахунок комерційних перевезень, а на штучному підживленні коштами платників податків, більшість з яких літати вже не може собі дозволити. Без цієї підтримки компанія припинила б існування значно раніше, – оскільки самостійно вона не заробляє.

«азимут» став заручником ситуації, на яку не має жодного впливу: постійна невизначеність, військові ризики та закриті аеропорти методично знищують будь-яку перспективу розвитку. І за цю «стабільність» російський бізнес має дякувати виключно путіну.

Джерело: szru.gov.ua

