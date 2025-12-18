Держава
Сегодня 10:08
Просмотров: 62

Львівська митниця передала 12 срібних монет часів Римської імперії в Любомльський краєзнавчий музей на Волині

Львівська митниця передала до Любомльського краєзнавчого музею унікальні монети, які мають культурну та історичну цінність

Про це повідомила Львівська митниця, інформує Еспресо.Захід

Львівська митниця передала до Любомльського краєзнавчого музею унікальні історичні монети. Ці монети митники вилучили після спроби їх незаконного переміщення через українсько-польський кордон. За висновками експертів Львівського історичного музею, монети становлять культурну та історичну цінність. Орієнтовна вартість знахідок становить майже 17 тис. гривень.

Як сказано в дописі, мова про 12 срібних монет Римської імперії, датованих 79–260 р.р. нашої ери, а також срібну литовську монету 1570 року. Серед експонатів — монети із зображеннями римських імператорів, зокрема Марка Аврелія в образі цезаря.

Джерело: espreso.tv

