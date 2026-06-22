Лукас: путін спробує випробувати НАТО на міцність, але зробить це не так, як очікує Альянс

путін може спробувати випробувати НАТО на міцність, однак зробить це неочевидними методами, які можуть виявитися несподіваними для Альянсу

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV сказав письменник та експерт з безпеки Едвард Лукас в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"На мою думку, Україна не робить послуги своїм відданим балтійським союзникам, коли знову і знову поширює припущення про неминучий напад росії на країни Балтії. Для балтійських держав це справді проблема. Вони мають високий рівень пильності, їх неможливо застати зненацька. Вони добре підготовлені, здатні швидко мобілізувати значні сили та мають дуже міцні союзи - як двосторонні, так і багатосторонні. І все ж вони постійно чують з Києва заяви про те, що "Балтія буде наступною", - зазначив Лукас.

За словами експерта з безпеки, у соціальних мережах з'являються люди, які називають себе прихильниками України і поширюють безглузді карти зі стрілками з Калінінграда, росії та Білорусі в напрямку країн Балтії. Це просто не відповідає дійсності. Це - кремлівський наратив.

Експерт з безпеки вважає, що дійсно існує реальна ймовірність того, що путін спробує випробувати НАТО на міцність. Але він зробить це не так, як очікує Альянс.

"Наприклад, це може бути щось пов'язане з норвезьким архіпелагом Шпіцберген. Це може бути дія нижче порогу відкритого воєнного конфлікту. Або щось в іншій частині Європи. Але я вважаю наївним і зверхнім припущення, що путін може просто зайти до країн Балтії, а вони нічого не зроблять у відповідь", - наголосив Лукас.

Джерело: espreso.tv

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