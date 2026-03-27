Лукашенко в объятиях Пхеньяна

Загранпоездка Александра Лукашенко в Пхеньян в марте 2026 года не просто дипломатический визит, а яркий симптом кризиса его многовекторности, ведь он должен контактировать с токсичными игроками. В то время как белпропаганда рисует картины «нового миропорядка», за фасадом торжественных приемов в КНДР скрывается попытка политического выживания и личные страхи диктатора.

Вояж в Пхеньян стал идеальным инструментом для «замыливания глаз» Владимиру путину. После недавних негласных контактов Минска с представителями США Лукашенко жизненно важно доказать свою преданность «антизападному фронту».

Демонстративные объятия с Ким Чен Ыном стали сигналом москве: «Смотрите, я свой, я в обойме изгоев». Просто эталонный, классический маневр Минска: имитировать радикальный антиамериканизм, чтобы скрыть попытки выторговать ослабление санкций у Вашингтона, да еще и москве угодить.

Если отбросить пафос, реальная ценность связей между Беларусью и КНДР стремится к нулю. Обе экономики находятся под тяжелейшим санкционным прессом. Расстояние в тысячи километров делает любой товарооборот, кроме разве что контрабанды или специфических военных технологий, нерентабельным. Помимо сказанного у Пхеньяна нет денег, чтобы покупать белорусские МАЗы, а у Минска нет ресурсов, чтобы спонсировать северокорейский режим.

Подписанный «Договор о дружбе и стратегическом партнерстве» на поверку типичная «филькина грамота». В истории белорусской дипломатии таких документов десятки: от Венесуэлы до Зимбабве. Такие бумаги не стоят даже тех чернил, которыми они подписаны, поскольку не подкреплены финансовыми стимулами. Это просто декларация о намерениях двух одиноких лидеров, которым больше не с кем фотографироваться на красной дорожке.

Самый тревожный аспект визита, так это идеологический импорт. Лукашенко откровенно завидует северокорейской модели, где власть передается по наследству уже в третьем поколении.

Наблюдая за тем, как Ким Чен Ын вводит в государственную иерархию свою дочь, Лукашенко видит в этом идеальный сценарий для Беларуси с участием его сына Коли. Минск изучает и сопоставляет «технологии правления» КНДР: тотальный контроль над информационным пространством и превращение страны в закрытую крепость. Скрытый подтекст визита – мастер-класс по созданию белорусской династии, где «престолонаследие» является единственной гарантией безопасности для его семьи.

В свете дипломатии изгоев Лукашенко явно привез в Пхеньян некие послания от путина. О чем они могли быть? москва может использовать Минск как юридическую «прокладку» для оформления новых поставок северокорейского вооружения, чтобы обходить международный мониторинг. Могло иметь место обсуждение отправки северокорейских рабочих на стройки во временно оккупированные регионы Украины или на дефицитные производства в рф и Беларуси.

Также контакт с Кимом мог стать попыткой синхронизировать риторику по размещению и использованию тактического ядерного оружия как рычага давления на НАТО.

Мартовский вояж Лукашенко цементирование статуса Беларуси как «европейской КНДР». Вместо обещанного процветания беларусам предлагают равняться на Пхеньян , т.е. страну, где лояльность важнее хлеба, а выживание режима, увы, важнее будущего нации.

