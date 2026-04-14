Мадяр про Україну

Ми завжди чітко заявляли, що в цій ситуації я не говорив двозначно, як Віктор Орбан, одного дня – одне в Будапешті, іншого дня – інше в Брюсселі, а третього дня – ще щось у москві

Щоб усі в Угорщині знали, що Україна є жертвою в цій війні

Що Україна, згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, має повне право і, на мою думку, це навіть прямий обов'язок для будь-якого уряду, зберігати свою територіальну цілісність та суверенітет

І ніхто не має права ззовні втручатися в те, на яких умовах хтось укладе договір наприкінці війни

Ми сподіваємося, що врешті-решт жодна інша країна не матиме права говорити, щоб ти відмовився від цієї чи тієї території

Той, хто таке говорить, сам є справжнім зрадником Батьківщини.

Якщо вони таке говорять, а політики партії "Фідес" дійсно таке говорили, тоді я б хотів запитати у них: що саме сталося б, якби росія напала на Угорщину?

Тоді від якої угорської області вони б хотіли відмовитися?

Ця обурлива, лицемірна промова, негідна наших героїв 56-го року, наших борців за свободу

ЄС висунув Мадяру 27 умов для розморожування €35 млрд субсидій для Угорщини, — Financial Times

Як стверджує видання, однією з умов є розблокування кредиту для України на суму €90 млрд.

Також ЄС вимагає від Угорщини проведення антикорупційних перевірок і скасування рішень за часів Орбана, визнаних такими, що порушують правила ЄС.

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

