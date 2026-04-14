Сегодня 07:14
Мадяр про Україну

Ми завжди чітко заявляли, що в цій ситуації я не говорив двозначно, як Віктор Орбан, одного дня – одне в Будапешті, іншого дня – інше в Брюсселі, а третього дня – ще щось у москві

Щоб усі в Угорщині знали, що Україна є жертвою в цій війні

Що Україна, згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, має повне право і, на мою думку, це навіть прямий обов'язок для будь-якого уряду, зберігати свою територіальну цілісність та суверенітет

І ніхто не має права ззовні втручатися в те, на яких умовах хтось укладе договір наприкінці війни

Ми сподіваємося, що врешті-решт жодна інша країна не матиме права говорити, щоб ти відмовився від цієї чи тієї території

Той, хто таке говорить, сам є справжнім зрадником Батьківщини.

Якщо вони таке говорять, а політики партії "Фідес" дійсно таке говорили, тоді я б хотів запитати у них: що саме сталося б, якби росія напала на Угорщину?

Тоді від якої угорської області вони б хотіли відмовитися?

Ця обурлива, лицемірна промова, негідна наших героїв 56-го року, наших борців за свободу

ЄС висунув Мадяру 27 умов для розморожування €35 млрд субсидій для Угорщини, — Financial Times

Як стверджує видання, однією з умов є розблокування кредиту для України на суму €90 млрд.

Також ЄС вимагає від Угорщини проведення антикорупційних перевірок і скасування рішень за часів Орбана, визнаних такими, що порушують правила ЄС.

Читайте ещё:

Україна отримала нові запити щодо безпекової взаємодії від Іраку та держав Африки, - Зеленський
Сегодня 07:38    2
14 квітня 2014 року розпочалася АТО на сході України
Сегодня 07:35    5
У Чорнобильській зоні більше 5 років незаконно вирощують врожай: прокуратура через суд повертає 190 гектарів
Сегодня 07:31    12
Зміна влади в Угорщині працює на користь України, але Москва все ще матиме вплив на Будапешт
Сегодня 07:28    13
Масштабуємо оборонні інновації: нова модель закупівель скорочує шлях від розробки до застосування
Сегодня 07:24    24
Середньовіччя повертається: росіяни дедалі менше розуміють науку і дедалі більше вірять у русалок
Сегодня 07:17    41
На Вінниччині шахраї поширюють підроблені листи від районної адміністрації
Сегодня 07:10    46
"Флагман ЧФ рф пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость": ВМС ЗСУ оприлюднили відео до четвертої річниці знищення крейсера "москва"
Сегодня 07:03    46
Ворожий удар зафіксовано в Шевченківському районі Харкова
Сегодня 07:00    58
Втікали швидше, ніж приїхали: оператори «СТРІКС» знищили склад боєприпасів та живу силу противника (ВІДЕО)
Сегодня 06:56    62
