Майже 10 мільйонів українців із вразливих категорій вже отримали 1500 гривень

В Україні від 1 квітня тривають виплати цільових 1500 грн для вразливих категорій – пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері.

Про це поінформувала очільниця уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, за її словами, Пенсійний фонд України вже здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів: для 8 млн з них кошти надійшли на банківські рахунки, для 1,7 млн надходять через "Укрпошту".

Свириденко зазначила, що виплати ще для 1,6 млн отримувачів соціальних допомог будуть профінансовані до кінця тижня. Для всіх отримувачів виплати надійдуть до кінця квітня.

Загалом виплату отримають 13 млн людей, повідомила вона.

Джерело: epravda.com.ua

