Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:22
Просмотров: 15

Майже 10 мільйонів українців із вразливих категорій вже отримали 1500 гривень

В Україні від 1 квітня тривають виплати цільових 1500 грн для вразливих категорій – пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері.

Про це поінформувала очільниця уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, за її словами, Пенсійний фонд України вже здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів: для 8 млн з них кошти надійшли на банківські рахунки, для 1,7 млн надходять через "Укрпошту".

Свириденко зазначила, що виплати ще для 1,6 млн отримувачів соціальних допомог будуть профінансовані до кінця тижня. Для всіх отримувачів виплати надійдуть до кінця квітня.

Загалом виплату отримають 13 млн людей, повідомила вона.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Доходи українських біженців
Сегодня 08:17    28
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:14    37
Збито/подавлено 133 ворожі БПЛА
Сегодня 08:10    42
Оперативна інформація станом на 08:00 11.04.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    48
Україна запровадила санкції проти 5 осіб, причетних до російського павільйону на Венеційській бієнале
Сегодня 08:00    51
Уточним переговорные позиции накануне «пасхального перемирия», которое Россия не особо собирается продлевать
Сегодня 07:49    65
На українському ринку підскочили ціни на моркву: скільки вона коштує
Сегодня 07:45    67
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно
Сегодня 07:34    93
Великодній штурм реформ: як українські депутати рятували закони
Сегодня 07:30    60
Вторгнення росії з нового напрямку: наскільки реальною є загроза "буферної зони" на Вінничині та чим це відгукнеться Придністров'ю
Сегодня 07:21    69
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 