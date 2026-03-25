Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 75

Майже 680 тисяч людей долучились до програми "УЗ-3000": куди найчастіше їздять українці

В рамках програми "УЗ-3000" українці здійснили понад 275 тисяч поїздок, загалом до програми доєднались близько 679 тисяч користувачів застосунку "Укрзалізниці".

"Станом на 12 березня близько 679 тисяч користувачів мобільного застосунку АТ "Укрзалізниця" пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та долучилися до програми "3000 км Україною", – повідомили у пресслужбі.

Середня дальність подорожі в рамках програми становить 474 км.

Найчастіше українці подорожували з Києва та до Конотопа, Сум, Харкова, Миколаєва та Вінниці.

Наразі пропозиція діє на понад 60 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, і в "Укрзалізниці" планують її подальше розширення.

В УЗ також зазначили, що додаткові послуги, як-от напої чи постіль, пасажири оплачують окремо.

● "УЗ-3000" – це програма, в рамках якої українці можуть безоплатно скористатися потягами "Укрзалізниці" в межах загального ліміту поїздок на 3 тис. кілометрів.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 