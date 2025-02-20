Маркарова назвала напрямки співпраці, якими Україна може зацікавити США

Україна в економічному плані може запропонувати США ефективну співпрацю в аграрному секторі, оборонному, енергетиці, сфері видобутку і переробки корисних копалин та цифровізації.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час відеозвернення до учасників заходу "Діалоги з NV. Україна змінює світ", повідомляє Укрінформ.

За словами посла, економічна дипломатія, яка завжди була важливим елементом роботи з США, надалі відіграватиме набагато важливішу роль у відносинах із стратегічним партнером.

"Що ж саме Україна може запропонувати США? Чим зацікавити? По-перше, наш агросектор і все, що пов'язане з агро: насіння, добра техніка, спільні можливості в цих секторах", - сказала Маркарова.

У цьому контексті вона наголосила, що Україна навіть під час війни продовжує забезпечувати продовольством понад 400 мільйонів людей у всьому світі. Водночас, як зауважила посол, продуктивність у всіх підсекторах нашого сільського господарства досить невисока.

"Тобто додаткові інвестиції, нові технології і ринки можуть суттєво збільшити виробництво їжі", - спрогнозувала вона.

Другим потенційним напрямом співпраці Маркарова назвала сектор оборони, особливо інноваційну його частину.

Третій напрям - сектор енергетики, зазначила вона, нагадавши при цьому, що до того, як росія знищила половину української генерації, наша держава експортувала електроенергію.

Як четвертий напрям вона назвала "те, про що зараз говорять найбільше" - Україна має великі запаси мінералів і корисних копалин.

П’ятим напрямом співпраці вона назвала цифровізацію та ІТ-інновації, відзначивши, що Україна не тільки перша країна, яка на державному рівні запровадила ефективні цифрові послуги, а й експортує цей досвід в інші країни.

Джерело: epravda.com.ua

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