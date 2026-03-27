Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:23
Просмотров: 16

Масштаб вражає: Китай розгорнув дослідження океанів, готуючись до війни зі США, - Reuters

Китай проводить масштабне підводне картування та моніторинг океанів. Зібрані дані можуть стати вирішальними у підводній війні проти США та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агенція, Китай розгорнув масштабну програму картографування та моніторингу підводного середовища в Тихому, Індійському та Північному Льодовитому океанах.

Експерти, опитані Reuters, вважають, що ці дані матимуть вирішальне значення у разі військового конфлікту, в якому КНР протистоятиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

Згідно з даними відстеження суден, дослідницьке судно Dong Fang Hong 3 Китайського океанологічного університету виконувало човникові маршрути біля Тайваню, Гуаму та стратегічно важливих районів Індійського океану у 2024–2025 роках.

У жовтні 2024 року воно випробувало датчики, здатні ідентифікувати підводні об'єкти біля узбережжя Японії, а в березні 2025 року пройшло курс біля узбережжя Шрі-Ланки та Індонезії.

Судно Dong Fang Hong 3 є частиною масштабної китайської програми, зазначає агентство. У цій програмі беруть участь десятки дослідницьких суден та сотні датчиків.

За словами експертів, опитаних Reuters, китайці отримали дані про підводний рельєф, температуру, солоність і течії у стратегічних зонах. Дослідження мають цивільне призначення (розвідка рибальства, районів видобутку корисних копалин), але вони також служать військовим цілям.

"Відверто кажучи, вражає величезний масштаб китайських військово-морських досліджень. Протягом десятиліть ВМС США могли розраховувати на асиметричну перевагу в знаннях океанського театру військових дій. Зусилля Китаю загрожують підірвати цю перевагу", - розповіли експерти.

"Якщо подивитися на сам масштаб, то стає цілком зрозуміло, що вони мають намір створити експедиційний військово-морський потенціал для океану, який також базується на операціях з підводними човнами", - додали вони.

Китай готується до війни

Раніше головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро заявив, що Китай, ймовірно, спробує вторгнутися на Тайвань у 2027 році.

Подібну думку висловив і міністр оборони США Піт Гегсет, зазначивши, що вторгнення Китаю на Тайвань "можливо є неминучим", і світ має бути готовим до такого сценарію.

Західні розвідувальні служби попереджають, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року.

Крім того, США звинувачують Китай у проведенні секретних ядерних випробувань на полігоні Лобнор, попри міжнародну заборону.

За даними Вашингтона, Пекін використовує спеціальні методи маскування сейсмічних сигналів, щоб приховати розробку новітньої зброї.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай

Читайте ещё:

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 