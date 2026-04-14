Масштабуємо оборонні інновації: нова модель закупівель скорочує шлях від розробки до застосування

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Відповідну постанову Уряд ухвалив на своєму засіданні.

Що передбачає новий підхід

Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міністерству оборони України закуповувати інновації для тестування у військах. Інновації потрапляли у війська несистемно.

Ключові зміни, які передбачає постанова Уряду:

● Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;

● підрозділи Збройних Сил України отримують інновації для бойового тестування і приймають рішення щодо їхньої ефективності;

● перевірені у бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

«У сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує технології. Рішення, які з’являються сьогодні, мають працювати на полі бою вже завтра», – підкреслив Міністр оборони Михайло Федоров.

Які переваги отримають Сили оборони

Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

Йдеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

«Наше завдання – щоб найефективніші технології максимально швидко потрапляли у військо та масштабувалися», – наголосив Михайло Федоров.

