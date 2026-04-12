Медицина на ТОТ: «безкоштовно» означає «ніколи»

Ваш поліс ОМС – це просто папірець. На окупованих територіях медицина перетворилася на бізнес, де за реальну допомогу доводиться платити з власної кишені.

Схема окупаційного «сервісу»:

● Штучні черги: В реєстратурах талонів на УЗД чи МРТ немає на місяці вперед. Але той самий лікар приймає за готівку вже завтра.

● «Вічні» лікарняні: Лікарі масово «хворіють» у державних поліклініках, а в цей час ведуть прийом у своїх приватних кабінетах за 900–1200 рублів.

● Державний рекет: Вас навмисно ігнорують за полісом, щоб змусити звернутися до платної каси.

Державна медицина на ТОТ – це декорація для викачування грошей.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8460

