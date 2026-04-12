Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 24

Медицина на ТОТ: «безкоштовно» означає «ніколи»

Ваш поліс ОМС – це просто папірець. На окупованих територіях медицина перетворилася на бізнес, де за реальну допомогу доводиться платити з власної кишені.

Схема окупаційного «сервісу»:

● Штучні черги: В реєстратурах талонів на УЗД чи МРТ немає на місяці вперед. Але той самий лікар приймає за готівку вже завтра.

● «Вічні» лікарняні: Лікарі масово «хворіють» у державних поліклініках, а в цей час ведуть прийом у своїх приватних кабінетах за 900–1200 рублів.

● Державний рекет: Вас навмисно ігнорують за полісом, щоб змусити звернутися до платної каси.

Державна медицина на ТОТ – це декорація для викачування грошей.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8460

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 