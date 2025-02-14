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Между этими фото в Баку – 3 недели. Был «Русский дом» - и нет его

Между этими фото в Баку – 3 недели. Был «Русский дом» - и нет его

Между этими фото в Баку – 3 недели. Был «Русский дом» - и нет его

Всё началось с сюжета «неофициального» канала БакуТВ, который был плотно интегрирован в дружбу с Россией. Но 24 января журналистка канала «внезапно» разоблачила гнездо шпионажа и рассадник сепаратизма прямо напротив дома правительства в столице Азербайджана!

Через 10 дней российскую сторону уведомили о выдворении «Россотрудничества». В Москве пытались-было подёргаться, но ещё через 10 дней, как следует из сюжета того же БакуТВ, лавочка прикрылась.

Триггером для происходящего стало абсолютно свинское поведение России. Которая подбила над Чечнёй гражданский самолёт из ЗРПК «Панцирь-С1», убила десятки людей, но вместо извинений и компенсаций начала петлять. А потом развернула кампанию личных оскорблений в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, вылила тонны грязи на сам Азербайджан.

Было видно, что официальный Баку не собирался скандалить и неоднократно давал Путину шанс сохранить лицо. Но вместо адекватной государственной и человеческой реакции получал в ответ очередную порцию лжи.

Почему Путин занял настолько идиотскую позицию в очевидной ситуации? Потому, что львиная доля ответственности за убийство людей и гибель воздушного судна лежит на дондоне Кадырове («Панцирь» защищал его тушку, его люди давили на боевой расчёт). После совершения преступления он решил изобразить падишаха на минималках и сделать вид, что ровня Алиеву.

Азербайджан в считанные часы после катастрофы самолёта имел полную картину произошедшего. Кадыров это знал. Но решил демонстративно наградить своего племянника (главу СНБ Чечни, который 25.12 радостно написал «Всё сбито!») и через мелких клерков предложил оказать помощь пострадавшим. Что являлось ничем иным, как попыткой унизить главу Азербайджана.

28 и 29 декабря состоялись два разговора Путина с Алиевым по поводу самолёта. Алиев наверняка потребовал наказать дондона, а Путин не решился это делать, предлагая каких-то стрелочников. В итоге Баку дал РФ время подумать – месяц. Однако россияне уже в первой декаде января начали кампанию дискредитации расследования аварии.

В итоге Баку сделал выпад против «Россотрудничества». Ибо имелся формальный повод – отсутствие полноценной регистрации.

Причина же выбора этого объекта: Россия давно нарушила баланс в отношениях – с формальной придиркой закрыла главную организацию азербайджанцев в РФ. Не исключаю, что ситуацию можно было разрулить с помощью восстановления баланса.

Но тут на арену ворвался альтернативно одарённый вождь «Россотрудничества» Примаков-внук. Который вывел конфликт из медийного поля в официальное (с вызовом послов и т.д.).

Тупость Примакова в том, что «Россотрудничество» - сетевая организация. Скандал вокруг одного из отделений бросает тень на всю сетку. Обострив конфликт, он не оставил Баку выбора, кроме как выдворить девиантов. И в публичном поле уже прочно закрепилась ассоциация: «Руссий дом» - шпионская малина.

Эту красоту наблюдают все представленные в Баку дипломаты, которые уже наверняли телеграфировали в свои столицы.

Примаков-внук подставил «Россотрудничество», подставил МИД РФ и запустил цепную реакцию. Ибо раз они шпионят в дружественном РФ Азербайджане, то чем они занимаются в других странах?

Сегодня (13.02) о выдворении «Россотрудничества» заявил МИД Молдовы. Повод другой – падение российских дронов. Но причина та же – отсечение головы гидре, которая удерживает промосковскую сеть агентов влияния.

Итого: Примаков-внук вместо гашения скандала раздул пожар. Фактическими своими руками выпилил две ячейки «Россотрудничества».

Но это не всё.

Творческая дискуссия о выдворении «Россотрудничества» началась в Армении.

А в Баку ребром ставят вопрос: в Азербайджане работает резидентура пропагандистского кремлёвского ресурса «Спутник». Это также нарушение баланса, ибо ничего зеркального от Азербайджана в РФ нет. «Спутник» - сетевая структура, ячейка которой в Армении публично критикует Азербайджан. Зачем такое в Баку?

Т.е., Примаков-внук подставил ещё и «Спутник», создав прецедент. Примаков-дед явно пожалел бы, что у него такой позорный потомок.

Ждём развязку.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/873

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