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Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2% – до $46,7 млрд

Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2% – до $46,7 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2025 года составили $46,7 млрд, что на 10,2%, или на $4,29 млрд больше, чем месяц назад, свидетельствует статистика Национального банка Украины (НБУ).

“Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, – наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке”, – поясняется на сайте центробанка в среду.

Чистые международные резервы Украины в апреле выросли на 14,6%, или на $4,08 млрд, – до $32,03 млрд.

Национальный банк добавил, что рост объема международных резервов частично также связан с переоценкой на $742,5 млн финансовых инструментов, вызванной колебаниями рыночной стоимости и валютных курсов.

По данным НБУ, в апреле на валютные счета правительства Украины в центробанк поступило $6,34 млрд. Из этой суммы: $4,86 млрд – от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 ERA, $0,19 млрд – от размещения валютных ОВГЗ и $1,29 млрд – от международных партнеров через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила кредит в размере $992,0 млн по соглашению с Великобританией в рамках инициативы ERA, однако эти средства не были включены в международные резервы из-за их целевого назначения.

В то же время правительство осуществило выплаты на общую сумму $517,9 млн для обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте, в частности: $169,3 млн – Всемирному банку, $49,4 млн – другим международным кредиторам и $299,2 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ.

Отдельно Украина направила $82,1 млн на платежи Международному валютному фонду.

Нацбанк отметил, что в апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты уменьшилась на 17,1%: НБУ продал на валютном рынке $2,20 млрд, тогда как выкупил в резервы $17,5 млн.

“Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта”, – подчеркнул НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк в апреле повысил прогноз международных резервов на конец этого года с $40,5 млрд до $57,6 млрд благодаря ожидаемому поступлению внешнего финансирования по механизму ERA – за счет замороженных российских активов.

Джерело: nigroll.com

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