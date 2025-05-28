Мерц анонсував розширення військової підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу оголосив про розширення військової допомоги Україні з боку його держави.

Про це Мерц сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, повідомляє «Європейська правда».

Канцлер підтвердив, що не планує вдаватися в деталі запланованої військової допомоги, але все ж деякі розкрив.

«Можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена, і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. У зв’язку з цим хочу сказати, що ми надамо суттєву частину коштів на Starlink для України», – заявив Мерц.

Він також повідомив, що міністри оборони обох країн сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччиною далекобійних систем українського виробництва.

При цьому Мерц підкреслив, що для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї. «Україна зможе в повному обсязі себе захищати», – заявив німецький канцлер.

Агентство Телевидения Новости