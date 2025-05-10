Мерц, Макрон, Стармер та Туск прибули до Києва

Сьогодні вранці в Київ прибули лідери Франції, Польщі, Великої Британії та Німеччини.

Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на залізничному вокзалі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска зустріли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За Туском до столиці разом на потязі прибули й новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

Примітно, що українські чиновники зустрічали своїх гостей у строгих костюмах. Європейські лідери були у піднесеному настрої та посміхалися.

Раніше президент України анонсував зустріч із лідерами «коаліції охочих» у суботу. Формат об’єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Україну.

«Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів «коаліції рішучих». Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України», – сказав Сибіга на вокзалі.

Агентство Телевидения Новости