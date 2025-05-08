Мерц про ядерну парасольку Франції

Я бачу фундаментальну необхідність у тому, щоб ми обговорили з Францією і Великою Британією питання, як ми можемо спільно забезпечити ядерне стримування в майбутньому, — новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Deutsche Welle.

«При цьому можливе розширення ядерної парасольки Франції не замінить ядерних гарантій США, а стане доповненням до них», — зазначив канцлер ФРН під час свого першого закордонного візиту на новій посаді.

Мерц також анонсував майбутні переговори з Францією у форматі «три плюс три», який передбачає, що у зустрічах братимуть участь канцлер ФРН і президент Франції, а також міністри закордонних справ і оборони обох країн.

Президент Франції зі свого боку заявив, що Париж готовий взяти союзників під ядерну парасольку.

На початку березня поточного року Емманюель Макрон у телезверненні до нації заявив, що росія стала загрозою для всієї Європи, а війна в Україні переросла в «глобальний конфлікт»:

«У зв'язку з цим Франція розгляне можливість захисту європейських союзників своєю ядерною зброєю, оскільки на сьогоднішній день тільки Франція і Велика Британія є двома ядерними державами Європи».

Джерело: https://t.me/znua_live/200736

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