У своєму блозі Ландсбергіс розмірковує над словами генсека НАТО Марком Рютте про те, що в рамках мирних угод Україні, можливо, доведеться де-факто визнати окупацію росією частини своєї території без юридичного визнання цього.

"У вражаюче показному поясненні Рютте припускає, що в довгостроковій перспективі все буде добре, як це було в країнах Балтії після десятиліть фактичної окупації веселим старим дядьком Сталіним.

Рютте розкриває, що останній геніальний крок, щоб врятувати Україну, полягає в тому, щоб кинути мільйони людей у чорну діру гноблення, тортур, зґвалтування, викрадення, вбивства та знищення національної ідентичності — "де-факто", але не "де-юре".

Це шлях до миру, який ми повинні запропонувати Україні з посмішкою? Це славні нові гарантії безпеки, які зітруть ганьбу Будапештської угоди і дозволять українцям вірити в майбутнє?", — запитується Ландсбергіс.

Ба більше, припускає дипломат, якщо Україна продовжить боротьбу, саме "впертих українців" звинуватять у тому, що вони відмовляються зрозуміти геній цього "реалістичного" мирного плану.

Тож Ландсбергіс прирівняв Рютте до Вінстона Черчилля, який "відмовився від Східної Європи" і нині транслює "відлуння цієї особливо неприємної зради".

Джерело: https://t.me/znua_live/214108

