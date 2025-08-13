Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 94

Ми є архітекторами "де-факто" поразки України, — ексочільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Ми є архітекторами де-факто поразки України, — ексочільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

У своєму блозі Ландсбергіс розмірковує над словами генсека НАТО Марком Рютте про те, що в рамках мирних угод Україні, можливо, доведеться де-факто визнати окупацію росією частини своєї території без юридичного визнання цього.

"У вражаюче показному поясненні Рютте припускає, що в довгостроковій перспективі все буде добре, як це було в країнах Балтії після десятиліть фактичної окупації веселим старим дядьком Сталіним.

Рютте розкриває, що останній геніальний крок, щоб врятувати Україну, полягає в тому, щоб кинути мільйони людей у чорну діру гноблення, тортур, зґвалтування, викрадення, вбивства та знищення національної ідентичності — "де-факто", але не "де-юре".

Це шлях до миру, який ми повинні запропонувати Україні з посмішкою? Це славні нові гарантії безпеки, які зітруть ганьбу Будапештської угоди і дозволять українцям вірити в майбутнє?", — запитується Ландсбергіс.

Ба більше, припускає дипломат, якщо Україна продовжить боротьбу, саме "впертих українців" звинуватять у тому, що вони відмовляються зрозуміти геній цього "реалістичного" мирного плану.

Тож Ландсбергіс прирівняв Рютте до Вінстона Черчилля, який "відмовився від Східної Європи" і нині транслює "відлуння цієї особливо неприємної зради".

Джерело: https://t.me/znua_live/214108

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти залучають дітей до “вирішення” водної кризи на ТОТ України
Сегодня 11:06    103
Розвінчано фейк про блокування SIM-карт під час повітряної тривоги
Сегодня 10:23    99
Поліція відкрила справу проти 23-річної секретарки київського суду, яка позувала з нацистським прапором
Сегодня 10:12    103
Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших інтернет-провайдерів російських силових відомств
Сегодня 09:44    94
У Болгарії на запит НАБУ проводять масштабні обшуки - ЗМІ
Сегодня 09:37    108
Переможець аукціону купує харківську "Енергосталь" за 600 мільйонів
Сегодня 09:30    110
Вода и Аляска
Сегодня 09:25    116
Стартап із Нідерландів передав Україні майже 400 дронів і анонсував перехоплювач БПЛА
Сегодня 09:22    92
Три роки РДК ― російські добровольці відзначають річницю створення бойового підрозділу
Сегодня 09:15    103
Дубінського викинули з комітету з питань фінансів
Сегодня 09:09    101
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 