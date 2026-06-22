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Ми отримали від посередників інформацію про те, що перший раунд переговорів між Іраном і США завершився і пройшов успішно

Ми отримали від посередників інформацію про те, що перший раунд переговорів між Іраном і США завершився і пройшов успішно

Однак Іран також надав додаткові подробиці щодо того, як раніше цього дня переговори ледь не зірвалися, що підкреслює, наскільки нестабільним залишається цей переговорний процес — CNN.

За даними державного інформаційного агентства Tasnim, речник міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї заявив, що Іран спочатку відмовився продовжувати недільні переговори зі США після того, як у медіа-інтерв’ю пролунали погрози президента Дональда Трампа.

«Під час чотиристоронньої зустрічі (за посередництва Катару та Пакистану) було оприлюднено загрозливу заяву з боку США, що змусило Іран оголосити: за таких обставин він не готовий продовжувати чотиристоронні переговори», — сказав Багаї.

Посередники — Катар і Пакистан — пізніше опублікували заяву, в якій зазначили, що «обидві сторони досягли обнадійливого прогресу».

Раніше Трамп заявив, що США можуть «захопити» Ормузьку протоку, і погрожував іранській делегації в інтерв’ю програмі Fox News Sunday, поки делегації проводили зустріч у Швейцарії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в дописі, опублікованому після завершення переговорів у Швейцарії, повідомив, що санкції щодо іранської нафти були скасовані, а частина заморожених за кордоном активів Ірану була розблокована.

Арагчі також зазначив, що «запущено масштабний план реконструкції та розвитку Ірану». У дописі не наводилося жодних подробиць щодо заморожених активів або плану відновлення.

Раніше, за даними напівофіційного іранського інформаційного агентства «Фарс», Хосейн Горбанзаде, експерт з економічних питань у складі іранської делегації, заявив, що було завершено підготовку проекту угоди про тимчасове звільнення від санкцій США щодо іранської нафти та нафтопродуктів.

Арагчі зазначив, що «першим справжнім випробуванням» стане робоча група з врегулювання конфлікту в Лівані, про створення якої, за словами посередників — Катару та Пакистану, — домовилися США та Іран і яка допоможе забезпечити припинення військових операцій у Лівані.

Джерело: https://t.me/znua_live/254299

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Темы: іран, війна, США

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