Ми пам'ятаємо про всіх українців, хто цієї миті перебуває в російському полоні, – генерал-лейтенант Олег Іващенко

“Запевняю і вірю, що ми повернемо всіх, хто перебуває в неволі. Докладемо максимальних зусиль для виконання цієї важливої місії. Ми пам'ятаємо про всіх українців, хто цієї миті перебуває в російському полоні. Ми працюємо, щоб вони побачили своїх рідних якнайшвидше у вільній Україні!”

Такими словами начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко звернувся до учасників заходу “Разом заради повернення”, присвяченому четвертій річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ― структури, яка об’єднує представників державної влади, силових структур, міністерств та відомств, залучених до звільнення громадян України з полону держави-агресора росії.

У своєму виступі Олег Іващенко, який нині очолює Координаційний штаб, нагадав, що з початку 2026 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського і за сприяння Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів вже вдалось здійснити два обміни та повернути додому 657 українців.

Родини полонених, команда Коордштабу, дипломати, правозахисники та журналісти зібрались у Музеї війни для відвертої розмови про результати роботи і особливості складного процесу повернення Захисників та Захисниць України з неволі.

Поряд із головним завданням ― повернути додому усіх, хто незаконно залишається у російському полоні ― серед ключових напрямків роботи Коордштабу залишається всебічна підтримка родин наших бранців, а також зниклих та полеглих воїнів України.

“Особливу увагу ми приділяємо роботі з родинами, дітьми зниклих безвісти, полонених та загиблих. Юридичні консультації, психологічна підтримка, індивідуальні консультації та групові зустрічі – це все лише невелика частина роботи, яку ми виконуємо щодня”, – розповів про щоденну роботу Штабу Олег Іващенко.

Важливо, що рідні полонених об’єднуються та дуже допомагають боротись за волю для своїх найближчих ― це велика спільна робота, яка відбувається безперервно по всій Україні: регіональні центри Координаційного штабу наразі працюють у чотирьох областях, а ще в п'ятнадцяти ― діють окремі робочі групи.

“Вдячний тим, хто очолював штаб – Кирилу Буданову, Ірині Верещук, всім тим, хто працював від початку створення і працює зараз. Допомагав та допомагає. Запевняю і вірю, що ми повернемо всіх, хто перебуває в неволі”, – наголосив Олег Іващенко.

Робота Координаційного штабу триває – готуються наступні обміни українських захисників.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

