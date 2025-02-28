Ми в стані, коли немає хороших рішень - Костенко

Я не вірю, що війна закінчиться у 2025-му році. Можливо буде якесь перемир'я, але не можна готувати людей до того, що все завтра закінчиться, — народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю NV.

Секретар комітету ВРУ з нацбезпеки зазначив, що українці в стані, "коли немає хороших рішень", посилаючись на загрозу демобілізації та втрати територій у разі перемир’я.

Він вважає, що намагання адміністрації Дональда Трампа швидко досягти угоди про припинення вогню лежать у сфері його власних інтересів, однак не мають на меті обов'язкового тривалого миру.

Костенко також зазначив, що проведення виборів під тиском рф може стати пасткою, бо путін чекає, щоб українці скасували воєнний стан і послабили армію.

На думку депутата, навіть при зупинці допомоги США Україна зможе тримати фронт за рахунок європейських поставок та власних технологій, але це потребує "дипломатичних зусиль щодо Китаю" для забезпечення компонентів, "бо дрони зроблені більше з китайських частин".

"Загалом, звичайно, вся наша дипломатія має бути спрямована на те, аби ми втримали всіх наших союзників. І це задача військово-політичного керівництва. Щоб у нас були і снаряди, і дрони, і зробити так, аби ці снаряди та дрони не давали російським солдатам доходити до наших окопів, щоби ми берегли наших військовослужбовців", — зауважив Костенко.

Джерело: t.me/znua_live

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