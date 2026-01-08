MICA - ну, если такое уже публикуют, прям вот так…

На фото истребителя Mirage 2000-5F ВС ВСУ чётко различима французская ракета среднего радиуса действия класса “воздух-воздух” MICA.

Ракета MICA имеет дальность поражения цели 80 км, а её изюминка в функции “выстрелил-забыл”.

В марте 2025 года по результату встречи президентов Франции Эмманюэля Макрона и Украины, Владимира Зеленского, было объявлено о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму в два миллиарда евро, в состав которого как раз и входили ракеты MICA.

Таким образом, французские Mirage 2000-5F становятся куда более опасными соперниками для российской авиации, нежели F-16, так до сих пор и не получивших ракеты AIM-120C-7/D AMRAAM.

С другой стороны, получение MICA, может говорить и об открытости Франции в вопросе передачи Украине ракет класса “воздух-воздух” большого радиуса действия, с дальностью поражения целей в 150 км Meteor.

Meteor - французская ракета с прямоточными двигателями является крайне опасной для российской авиации, но носителем этой ракеты может быть либо французский истребитель Rafale, либо шведский JAS 39 Gripen.

Интересным обстоятельством является то, что оба этих истребителя всплывали в вопросе дальнейшей передачи их Украине, в некоем обозримом будущем.

Как бы это всё не звучало туманно, но осязаемости в этом больше, чем в перспективе получения для F-16 ракет AIM-120C-7/D AMRAAM, а так же самолёта ДРЛО, который бы обеспечивал им целеуказание.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26228

Новости портала «Весь Харьков»