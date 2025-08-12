Михайло Крат — генерал-хорунжий Армії УНР, командир, військовий педагог, автор спогадів і приклад незламної вірності Україні

● У 1917 році свідомо перейшов на бік УНР, командував Чорноморським полком, брав участь у Першому Зимовому поході, громив білогвардійців.

● Після війни — інтернування, еміграція, служба в УНА, викладання історії України в таборах, активна діяльність у США.

У 2010 році вийшла книга його спогадів "Козацькому роду нема переводу (https://diasporiana.org.ua/memuari/myhajlo-krat-kozaczkomu-rodu-nema-perevodu/)" — голос українського офіцера, який не зрадив.

Він писав: "Про змагання говоримо, коли мова про спорт. А в боротьбі — ллється кров і жертвується молоде життя за велику, світлу ідею — за волю України"

Крат — символ чесної служби, історичної пам’яті та козацької гідності.

Пам’ятаймо. Поширюймо.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7488

