Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил с поддержкой Украины

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил с заявлением, что мир зависит от того, готова ли россия «дать ответ» на призывы прекращения огня Украины и ЕС — The Guardian

Он подчеркнул, что европейские страны и Украина хотят мира, а теперь «дело за россией и путиным».

Альбарес также отметил, что Испания готова продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Однако он предостерег, что "прекращение огня не является самоцелью", и подчеркнул, что любые переговоры, в частности потенциальная встреча в Стамбуле, должны иметь целью "первый шаг к справедливому и длительному миру".

"Если это просто способ задержать и действительно толкнуть мяч по дороге, тогда это ничего не стоит", - говорит он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/54560

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