Між Україною та ЄС зменшився оборот торгівлі агропродукцією: які обсяги

У січні-червні оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом зменшився проти минулорічних показників за відповідний період на 0,6 млрд дол. США (-7%) і становив 7,6 млрд дол. США.

Про це повідомив заступник директора "Інституту аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов.

За його словами, позитивне для нас сальдо скоротилось до 3,2 млрд дол. США на тлі одночасного зниження експорту (-0,9 млрд дол. США) при збільшенні імпорту (+0,2 млрд дол. США).

Головними торговими партнерами в сегменті аграрної продукції для України серед країн ЄС виступають Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція, зазначив науковець.

Він додав, що сукупний оборот України з цими державами складає близько 73%.

Джерело: epravda.com.ua

