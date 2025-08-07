Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

Відповідне рішення одностайно ухвалила Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини.

Водночас там наголосили, що рішення ще не остаточне і набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, що може тривати місяць або два через адміністративні процедури.

▪️Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив дію цього закону.

▪️Республіка Сербська — автономія в складі Боснії і Герцеговини.

Фото: Reuters

Джерело: https://t.me/babel/72579

