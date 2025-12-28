Держава
Міненерго прокоментувало заяву рф щодо "ліцензування" енергоблока ЗАЕС

Міненерго прокоментувало заяву рф щодо ліцензування енергоблока ЗАЕС

Будь-які спроби росії відновити експлуатацію реакторів Запорізької атомної електростанції створюють реальну загрозу ядерної аварії. Заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи викликають занепокоєння.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

"Міненерго рішуче засуджує незаконні дії російської федерації, спрямовані на чергову спробу легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції шляхом видачі так званої "ліцензії" на експлуатацію одного з її енергоблоків", – говориться у повідомленні.

Рішення, оголошене російським органом "Ростехнадзор" у грудні 2025 року, є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків, заявляє міністерство.

Запорізька АЕС є об'єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання на її території залишається Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Будь-які "дозвільні документи", видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України", – говориться у повідомленні.

Такі дії прямо суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/316, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам Агентства щодо ядерної безпеки і захищеності.

Особливе занепокоєння викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи, заявляють у Міненерго.

"В умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення внаслідок обстрілів, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками", – говориться у повідомленні.

Такі дії мають ознаки ядерного тероризму та грубо порушують "сім незамінних принципів" ядерної безпеки МАГАТЕ, заявляють у міністерстві.

Міненерго наголошує, що до незаконного управління захопленою станцією безпосередньо залучені представники російської державної корпорації "Росатом", яка фактично стала складовою воєнної інфраструктури держави-агресора та несе відповідальність за створення загроз глобальній ядерній безпеці.

Україна наполягає на негайному та повному виведенні російських військ і всього несанкціонованого персоналу з території станції та міста Енергодар, поверненні станції під повний контроль законних і компетентних органів України, а також на безумовному збереженні всіх енергоблоків ЗАЕС у режимі "холодного зупину" до моменту її деокупації.

Україна вимагає подальшого посилення міжнародного санкційного тиску на російський атомний сектор, включно з державною корпорацією "Росатом" і посадовими особами "Ростехнадзора", які безпосередньо причетні до незаконного ліцензування та управління захопленою атомною електростанцією.

Міненерго закликає міжнародну спільноту, МАГАТЕ та держави-партнери надати принципову й чітку оцінку цим протиправним діям російської федерації та посилити тиск на державу-агресора з метою запобігання ядерній катастрофі.

Джерело: epravda.com.ua

