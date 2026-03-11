мінськ використовує політв'язнів як розмінну монету, залишаючись сателітом москви, – литовська розвідка

Послаблення санкцій проти білорусі зміцнить економічну стійкість режиму, однак не зменшить його залежності від росії. Такого висновку дійшли розвідувальна служба Міноборони Литви та Служба державної безпеки в щорічній доповіді про загрози національній безпеці.

Попри декларовану зацікавленість у нормалізації відносин із Заходом, режим лукашенка не має наміру пом'якшувати авторитарний курс. Публічні зустрічі із західними чиновниками режим цинічно експлуатує у власній пропаганді, просуваючи наратив про нібито незамінну роль білорусі в забезпеченні регіональної безпеки.

Звільнення відомих представників демократичної опозиції та інших політичних в'язнів литовська розвідка розцінює виключно як торг. «Використання політичних в'язнів як інструменту тиску – давня тактика білоруського режиму», – йдеться в документі. Мета – домогтися від Заходу поступок або скасування санкцій, а не продемонструвати реальну добру волю.

Незважаючи на риторику про «теплі відносини», поведінка мінська щодо Литви та сусідніх країн найближчим часом залишатиметься агресивною. білорусь заперечуватиме причетність до ворожих дій і поширюватиме пропаганду, що зображає Литву агресором.

Окремо в доповіді зафіксована активізація білоруського кдб, який через месенджери вербує представників діаспори в Литві – в обмін на фінансову винагороду, можливість поновити документи та вільний в'їзд до білорусі. Мета – збір інформації про діаспору та демократичні сили.

Крім того, доповідь охоплює участь білоруського ВПК у забезпеченні постачання російської армії, що веде війну проти України, спроби мінська та москви отримати технології подвійного призначення через підставні компанії, навчання «Захід–2025», розміщення ракетного комплексу «Орешник» на білоруській території, а також плани розширення білоруської АЕС.

Джерело: szru.gov.ua

