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Міністр оборони США місяць тому пригрозив Мексиці військовими діями, якщо її уряд не припинить змову з наркокартелями

Міністр оборони США місяць тому пригрозив Мексиці військовими діями, якщо її уряд не припинить змову з наркокартелями

(https://www.wsj.com/politics/policy/trump-mexico-drug-cartel-tariff-hegseth-military-action-5f507ab0?mod=hp_lead_pos1)

Трамп раніше пообіцяв, що введе 25% мита на імпорт з Мексики. Він додав, що «наркотики все ще надходять до США з Мексики та Канади в дуже високих обсягах», тож мита будуть діяти, «доки ці потоки не буде припинено або серйозно обмежено».

Мексика цього тижня передала США наркобарона і 29 учасників наркокартелів, яким висунуто звинувачення в Сполучених Штатах.

На фото — морські піхотинці США патрулюють кордон з Мексикою / Zuma Press.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/52741

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