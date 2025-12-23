Мобільний застосунок «Open Kharkiv» випустив оновлення

Мобільний застосунок «Open Kharkiv» отримав масштабне оновлення та відзначає перший рік своєї роботи.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті цифрової трансформації, за цей час сервіс став важливим інструментом взаємодії між міською владою та харків’янами й продовжує активно розвиватися.

Так, оновлення «Open Kharkiv 2.0» було підготовлено з урахуванням побажань користувачів. У застосунку було впроваджено електронну чергу, що дозволяє записуватися до міських установ у зручний час без очікування.

Крім того, почав роботу окремий сервіс для військових. Він передбачає швидкий доступ до важливої інформації та пільг, пріоритетний запис в електронну чергу, а також можливість оформлення «Картки харків’янина» для військовослужбовців, яка надає доступ до знижок і програм підтримки від міста та соціально відповідального бізнесу.

Агентство Телевидения Новости