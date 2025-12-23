Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:48
Просмотров: 85

Мобільний застосунок «Open Kharkiv» випустив оновлення

Мобільний застосунок «Open Kharkiv» випустив оновлення

Мобільний застосунок «Open Kharkiv» отримав масштабне оновлення та відзначає перший рік своєї роботи.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті цифрової трансформації, за цей час сервіс став важливим інструментом взаємодії між міською владою та харків’янами й продовжує активно розвиватися.

Так, оновлення «Open Kharkiv 2.0» було підготовлено з урахуванням побажань користувачів. У застосунку було впроваджено електронну чергу, що дозволяє записуватися до міських установ у зручний час без очікування.

Крім того, почав роботу окремий сервіс для військових. Він передбачає швидкий доступ до важливої інформації та пільг, пріоритетний запис в електронну чергу, а також можливість оформлення «Картки харків’янина» для військовослужбовців, яка надає доступ до знижок і програм підтримки від міста та соціально відповідального бізнесу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 