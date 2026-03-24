"Може діяти у складі рою": в Туреччині представили новий ударний морський дрон
У Туреччині розробили "ефективний, простий і недорогий" PIRANA – морський дрон-камікадзе, здатний працювати на великих відстанях. Виробник заявляє, що дальність дії цього апарату – понад 200 морських миль (тобто понад 370 кілометрів).
PIRANA виготовила турецька державна оборонна компанія Makine ve Kimya Endüstrisi. Очікується, що надводний безпілотник після введення в експлуатацію можна буде використовувати для ударних операцій флоту, пише The Defence Blog.
Що відомо про новинку
Розробник зазначає, що експерти створили PIRANA у межах ширшого курсу на розвиток рішень не лише для суходолу й авіації. Метою було забезпечення операційного ефекту без використання надто складних і дорогих платформ.
Безпілотний катер може діяти як самостійно, так і у складі рою. Щодо останнього сценарію, то частина морських дронів зможе відволікати ворожі радари й системи ППО, тоді як інші – малопомітно наближатися до цілі й уражати її.
Окремо MKE наголосила на можливості інтеграції PIRANA з іншими безпілотними системами. Також зазначається, що під час випробувань у 2025 році апарат прямим влучанням успішно уразив ціль розміром близько 3,5 метра.
Характеристики PIRANA
Фактично PIRANA є морським баражуючим боєприпасом віддаленного керування, призначеним для ударів по кораблях чи береговій інфраструктурі.
Безпілотник оснащений каналами зв'язку RF і супутниковим SATCOM, що дає змогу операторам працювати на дистанції або використовувати катер в автономному режимі.
Заявлено, що апарат здатен розвивати швидкість понад 40 вузлів (приблизно 74 кілометрів на годину), має високу маневровість, несе 100-кілограмову бойову частину й може виконувати завдання на дальності понад 200 морських миль (370 кілометрів).
