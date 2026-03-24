Сегодня 10:17
"Може діяти у складі рою": в Туреччині представили новий ударний морський дрон

Може діяти у складі рою: в Туреччині представили новий ударний морський дрон

У Туреччині розробили "ефективний, простий і недорогий" PIRANA – морський дрон-камікадзе, здатний працювати на великих відстанях. Виробник заявляє, що дальність дії цього апарату – понад 200 морських миль (тобто понад 370 кілометрів).

PIRANA виготовила турецька державна оборонна компанія Makine ve Kimya Endüstrisi. Очікується, що надводний безпілотник після введення в експлуатацію можна буде використовувати для ударних операцій флоту, пише The Defence Blog.

Що відомо про новинку

Розробник зазначає, що експерти створили PIRANA у межах ширшого курсу на розвиток рішень не лише для суходолу й авіації. Метою було забезпечення операційного ефекту без використання надто складних і дорогих платформ.

Безпілотний катер може діяти як самостійно, так і у складі рою. Щодо останнього сценарію, то частина морських дронів зможе відволікати ворожі радари й системи ППО, тоді як інші – малопомітно наближатися до цілі й уражати її.

Окремо MKE наголосила на можливості інтеграції PIRANA з іншими безпілотними системами. Також зазначається, що під час випробувань у 2025 році апарат прямим влучанням успішно уразив ціль розміром близько 3,5 метра.

Характеристики PIRANA

Фактично PIRANA є морським баражуючим боєприпасом віддаленного керування, призначеним для ударів по кораблях чи береговій інфраструктурі.

Безпілотник оснащений каналами зв'язку RF і супутниковим SATCOM, що дає змогу операторам працювати на дистанції або використовувати катер в автономному режимі.

Заявлено, що апарат здатен розвивати швидкість понад 40 вузлів (приблизно 74 кілометрів на годину), має високу маневровість, несе 100-кілограмову бойову частину й може виконувати завдання на дальності понад 200 морських миль (370 кілометрів).

Джерело: obozrevatel.com

Читайте ещё:

ВМС США відкрили завод в Алабамі для масового виробництва компонентів підводних човнів
Сегодня 08:59    85
російські спецслужби посилюють шпигунську діяльність у Флориді — ключовому центрі космічної та оборонної інфраструктури США
Сегодня 08:53    87
War&Sanctions: ГУР оприлюднює детальну інформацію про російські баражуючі боєприпаси “ланцет” та “скальпель”
Сегодня 08:45    91
Бюджетний гіперзвук. США замовили масову ракету ALRRM для винищувачів F-35
23.03.2026 09:25    139
Японский OSINT-исследователь AS-22 обновил свои подсчеты передислокаций российских ЗРК С-300 и С-400 с начала войны против Украины
23.03.2026 08:39    133
Україна як лабораторія у війні з дронами
23.03.2026 07:53    108
Якщо війна в Ірані невдовзі не завершиться, у світі закінчаться ракети, – глава Rheinmetall
23.03.2026 07:14    103
Аварійне приземлення розсекретило "Білого кажана" США: як Пентагон шпигує за Іраном
22.03.2026 08:42    139
У Японії продовжують обговорювати коментар Дональда Трампа про Перл-Гарбор під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Білому домі
22.03.2026 08:20    121
Аргумент в переговорах
21.03.2026 08:00    147
