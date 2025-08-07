Можливість повернутися на службу після СЗЧ зі збереженням усіх виплат діє до 30 серпня, – ДБР

До 30 серпня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися до лав Збройних сил у спрощеному порядку. Це дозволяє відновити всі виплати й уникнути кримінальної відповідальності за рішенням суду.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

«Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності», – пояснили в ДБР.

Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.

За даними ДБР, завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

