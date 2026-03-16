«Можно даже сказать, что нам там вообще не место, потому что нам это не нужно. У нас много нефти»

(Цитата президента Трампа о Ормузском проливе)

На встрече в Овальном кабинете Трамп настоятельно спросил генерала Кейна, почему Соединенные Штаты не могут немедленно вновь открыть Ормузский пролив.

Кейн объяснил, что контролировать пролив чрезвычайно сложно, потому что Иран может нарушить судоходство с помощью небольших мобильных сил, а не крупных военно-морских средств.

Даже один боец на небольшой лодке может угрожать огромным нефтяным танкерам, медленно движущимся по узкому водному пути.

Трамп заявил, что Китай должен помочь в возобновлении работы Ормузского пролива, утверждая, что Пекин сильно зависит от поставок нефти через этот водный путь.

«Я считаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90 процентов своей нефти через Ормузский пролив».

Он предупредил, что хочет узнать позицию Пекина до запланированного саммита с Си Цзиньпином, предполагая, что встреча может быть отложена, если Китай не предпримет никаких действий.

«Мы хотели бы узнать об этом заранее. Мы можем отложить встречу».

Страны, ответившие на предложение Трампа о создании военно-морской коалиции в Ормузском проливе:

❌ Франция: Отказалась присоединиться.

❌ Австралия: Отклонила участие.

❌ Япония: Отказалась от развертывания.

❌ Соединенное Королевство: Неохотно согласилось.

❌ Южная Корея: Рассматривает предложение.

