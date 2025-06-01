Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 47

Moody's зберігає "переддефолтний" рейтинг для України

Moodys зберігає переддефолтний рейтинг для України

Рейтингове агентство Moody's підтвердило кредитний рейтинг України на рівні «Ca», посилаючись на тривалі наслідки війни з росією для економіки та фінансів країни, а також на невизначеність щодо мирних переговорів з москвою.

Про це повідомляє Reuters.

«Перспективи зростання залишаються помірними через складні умови безпеки, нестачу робочої сили та атаки на енергетичну інфраструктуру», - зазначило Moody's, зберігши стабільний прогноз для України.

На своєму вебсайті рейтингове агентство визначає зобов'язання з рейтингом «Ca» як «високоспекулятивні та такі, що можуть призвести до дефолту або знаходяться на межі дефолту, з деякими перспективами відновлення основної суми та відсотків»

Moody's прогнозує, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, додаючи, що очікує, що економічне зростання залишиться «помірним» у 2026 і 2027 роках.

Конкуруюче рейтингове агентство Fitch минулого тижня підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «Обмежений дефолт», оскільки країна продовжує стикатися з дипломатичними напруженнями та значним погіршенням свого фінансового стану.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БЕБ припинило діяльність вже 15 казіно в Одесі
Сегодня 06:55    31
Ключ к Крыму. Американский генерал призвал Киев разрушить Керченский мост
Сегодня 06:45    38
Точний опис невдачі путіна - "we blew it" (ми завалили справу)
Сегодня 06:22    71
До Поляків та виборів Президента
Сегодня 06:11    82
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    86
Оперативна інформація станом на 16:00 31.05.2025 щодо російського вторгнення
31.05.2025 16:48    145
Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
31.05.2025 11:12    151
На ТОТ України окупанти запустили репресивний проект “Старший брат”
31.05.2025 10:58    176
США пропонують 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обмін заручниками
31.05.2025 10:46    154
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який коригував ракетні атаки рф по Києву
31.05.2025 10:33    139
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 