Moody's зберігає "переддефолтний" рейтинг для України

Рейтингове агентство Moody's підтвердило кредитний рейтинг України на рівні «Ca», посилаючись на тривалі наслідки війни з росією для економіки та фінансів країни, а також на невизначеність щодо мирних переговорів з москвою.

Про це повідомляє Reuters.

«Перспективи зростання залишаються помірними через складні умови безпеки, нестачу робочої сили та атаки на енергетичну інфраструктуру», - зазначило Moody's, зберігши стабільний прогноз для України.

На своєму вебсайті рейтингове агентство визначає зобов'язання з рейтингом «Ca» як «високоспекулятивні та такі, що можуть призвести до дефолту або знаходяться на межі дефолту, з деякими перспективами відновлення основної суми та відсотків»

Moody's прогнозує, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, додаючи, що очікує, що економічне зростання залишиться «помірним» у 2026 і 2027 роках.

Конкуруюче рейтингове агентство Fitch минулого тижня підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «Обмежений дефолт», оскільки країна продовжує стикатися з дипломатичними напруженнями та значним погіршенням свого фінансового стану.

Джерело: epravda.com.ua

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