“Морський бій: Епоха дронів”: у Києві презентували новий документальний фільм про морські операції ГУР МО України

Фільм створено з ініціативи ГУР МО України за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з United Content Hub.

Стрічка “Морський бій: Епоха дронів” із циклу “Воєнна розвідка України” розповідає про найуспішніші бойові операції ГУР МО України в протистоянні з російським агресором на морі. Глядачі дізнаються про історію створення, вдосконалення та успішне застосування спецпідрозділом Group 13 ГУР морських безпілотних дронів Magura.

“Коли ми обирали дату цього показу, довго думали, який саме день вибрати. І все ж таки вирішили, що 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — може бути символічним днем для прем’єри фільму про нову, сучасну війну.

Створюючи цей цикл, ми ставили перед собою кілька важливих цілей. По-перше — увічнити пам’ять усіх, хто загинув у цій війні. По-друге — показати реальні бойові операції Сил оборони і безпеки, зокрема ГУР МО України як одного з ключових елементів державної безпеки, особливо в умовах війни”, — зазначив автор фільму Артем Шевченко.

Стрічка висвітлює знищення ворожих кораблів і катерів у 2023–2024 роках, а також збиття в 2025-му морської авіації противника — вертольотів Мі-8 і винищувачів Су-30. Ці події стали ключовими для досягнення Україною морської переваги: витіснення російського флоту, розблокування торговельних шляхів та відновлення судноплавства в Чорному морі.

“Це дуже складна робота, адже маємо справу зі специфічним матеріалом. Кожен фільм, який виходив, вимагав надзвичайно ретельної комунікації з бойовими підрозділами, перевірки з метою нерозголошення зайвої інформації, зйомок подій, що відбулися певний час тому.

Адже, як і в попередніх серіях, дехто з героїв уже не був серед живих, а хтось перебував на бойових завданнях. Це дуже складний процес — не лише творчий і організаційний, а й психологічний і дипломатичний. Але цей процес пройдено успішно”, — сказав Андрій Юсов, представник ГУР МО України.

Герої фільму — безпосередні учасники операцій. Їхні свідчення разом із коментарями керівника воєнної розвідки генерал-лейтенанта Кирила Буданова, формують достовірну розповідь про те, як працює воєнна розвідка в умовах повномасштабної війни.

“Третього травня сталася знакова подія — морський дрон уразив російський винищувач. Це новий розділ війни і чудова тема для майбутніх фільмів. Міністерство продовжить підтримувати такі ініціативи. Це важливо не лише для українців — варто виходити на міжнародну аудиторію й показувати, як відважно українська нація бореться за незалежність”, — сказав Андрій Наджос, заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції.

Прем’єрний показ відбувся у столичному кінотеатрі «Жовтень», який став партнером заходу та створив особливу атмосферу для презентації нового фільму. Медіапартнером події виступив телеканал ICTV2, що долучився до інформаційної підтримки ініціативи.

У заході взяли участь герої фільму, а також військовослужбовці, представники ГУР МО України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, партнери проєкту, журналісти та діячі культури.

Дивіться документальний фільм “Морський бій: Епоха дронів”

Джерело: gur.gov.ua

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