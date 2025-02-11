москва має намір створити євразійський торговий блок для конкуренції зі США, ЄС і Китаєм — Financial Times

Інформація про плани москви повідомляється у доповіді за квітень 2024 року, яку представили на стратегічній сесії під керівництвом російського прем'єра Мішустіна. На зустрічі були присутні високопоставлені чиновники і керівники найбільших держкомпаній рф, а також пропагандисти-ідеологи Алєксандр Дугін і Сєргєй Караганов (він пропонував завдати превентивного ядерного удару по Європі).

російська влада вважає створення нового торгового «макрорегіону» довгостроковим проектом, який «переживе переговори із Заходом про долю України» і допоможе москві зміцнити позиції на світовій арені. Найуспішнішим прикладом зі зміцнення економічних зв'язків і впливу росії в доповіді названо білорусь.

Передбачається, що новий блок з'єднає росію з країнами глобального Півдня, об'єднуючи їх за допомогою «спільного світогляду, в якому ми пишемо правила для нового світу і маємо власну політику санкцій».

У доповіді підкреслюються перешкоди для проекту. Зазначається, що Захід успішно змушував країни Центральної Азії дотримуватися санкцій за допомогою «батога і пряника». Крім того, союзники москви отримали вигоду із санкцій, щоб витіснити російський бізнес зі своєї юрисдикції, узяти під контроль імпортні та експортні потоки і перемістити виробництво з рф.

Джерело: https://t.me/znua_live/189193

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