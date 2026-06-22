москва перетворює міжнародне право на зброю проти Балтії - СЗРУ

Бюро захисту конституції Латвії /SAB/ зафіксувало новий вектор гібридної агресії росії, кремль цілеспрямовано перетворює міжнародні судові механізми на інструмент тиску і дестабілізації. У щорічному звіті про загрози національній безпеці відомство окремо виділило тактику так званої юридичної війни (lawfare) проти держав Балтії.

москва вже підготувала позов до Міжнародного суду ООН проти Латвії, Литви та Естонії. Формальний привід – звинувачення у переслідуванні російськомовного населення та порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації. Суть маніпуляції: кремль використовує мову прав людини для просування власних пропагандистських наративів і створення формальних підстав для подальшої конфронтації із Заходом.

Судом ООН апетити москви не обмежуються. Паралельно росія може задіяти Європейський суд з прав людини, міжнародні інвестиційні та комерційні арбітражі, а також позови від імені компаній, що потрапили під санкції або втратили активи.

За оцінкою SAB, кремль системно нарощує юридичні спроможності. Формується централізована система моніторингу міжнародних процесів, зростає кількість фахівців з міжнародного права й арбітражу, просуваються «свої» люди до міжнародних судових інституцій. Окремий напрям – підтримка лояльних суддів на національному і міжнародному рівнях. Навіть часткові перемоги в судах москва планує активно використовувати в пропагандистських цілях – для дискредитації Заходу і нагнітання антизахідних настроїв.

Балтійські країни реагують: посилюють моніторинг можливих юридичних ініціатив москви й формують міжвідомчі групи для підготовки правових контраргументів. Пріоритетні ділянки оборони – мовна політика, питання громадянства та захист прав меншин: саме ці теми найбільш вразливі для судових атак з боку росії.

Джерело: szru.gov.ua

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